Melting: O congresso onde aprendemos a fazer caldo verde e a grelhar gambas

Misturando conversas sobre produtos, receitas e histórias, com provas de comida, o congresso Melting colocou a cozinha portuguesa no centro do debate durante dois dias no Mercado do Bolhão.

O congresso de gastronomia Melting voltou para a segunda edição, desta vez em formato Table Talks. No renovado Mercado do Bolhão, no Porto, durante dois dias (25 e 26 de Novembro) discutiram-se os produtos e as receitas portuguesas, com chefs nacionais mas também espanhóis. Do Brasil, veio um projecto excepcional, o A.MAR. As conversas culminaram todas em provas de pratos ou produtos. A organização foi da Agavi – Associação Portuguesa para a Promoção da Gastronomia e Vinho, Produtos Regionais e Biodiversidade, e a curadoria do jornalista gastronómico Ricardo Dias Felner. Eis o que aprendemos, em oito breves lições.