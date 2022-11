Costa contra Costa: O meu ajuste de contas dava um livro

António Costa diz que está em marcha uma campanha política para denegrir o seu nome, o PS anda nervoso com aquilo que alguns dizem ser a incapacidade de Costa em marcar a agenda e Miguel Alves, o polémico secretário de Estado-adjunto, acabou por se demitir do Governo ao fim de 55 dias.

As outras novidades da semana vêm do PCP que, no último fim-de-semana, oficializou a transição de poder de Jerónimo de Sousa para Paulo Raimundo, um funcionário do partido que ganha cerca de 750 euros porque os membros do PCP têm que sentir na pele as dificuldades para não “falarem de cor” (estou mesmo a citar as palavras de Raimundo em entrevista à TVI).

