O Governador”: O livro para “fazer justiça” ao Banco de Portugal que vai acabar em tribunal

A sala encheu e não havia cadeiras suficientes para sentar todas as pessoas que quiseram assistir à apresentação do livro cujo protagonista é o assunto “menos importante” de entre tudo o que nele é contado. Palavra do protagonista. Carlos Costa voltou a estar no centro da agenda mediática dois anos depois de ter terminado o segundo mandato como governador do Banco de Portugal (BdP), com o lançamento do livro “O Governador”, onde conta a história dos dez anos em que liderou o regulador da banca – e onde, sobretudo, partilha a sua perspectiva sobre uma actuação governamental que considera que chegou a assumir a forma de “intromissão do poder político” no exercício das suas funções, ao revelar vários episódios, até agora desconhecidos, que envolvem António Costa ou Mário Centeno.