Revisão constitucional do PSD mais próxima do Chega que da IL. O que une e separa a direita

O projecto de revisão constitucional do PSD converge mais com o projecto do Chega do que com o da Iniciativa Liberal (IL) — o que poderá significar a existência de margem para futuras convergências entre o partido de Luís Montenegro e o de André Ventura. Dos projectos apresentados pelas forças da direita parlamentar destaca-se o alinhamento na saúde: PSD, Chega e IL querem a complementaridade do serviço público com os privados e promovem a garantia constitucional dos cuidados paliativos.