Ambiente, animais ou acesso a água. O que junta a esquerda na revisão constitucional

Bancadas da esquerda e deputados únicos devem chegar a consenso em matérias como a defesa do ambiente e dos animais, o fim da discriminação com base no género ou o direito a água potável e saneamento.

É de olhos postos em desafios como o combate às alterações climáticas, o bem-estar animal ou o fim da discriminação com base na identidade de género que os partidos de esquerda querem participar no processo de revisão constitucional lançado pelo Chega. Sendo necessária uma maioria de dois terços para se alterar a Constituição, PS, PCP, BE, PAN e Livre podem ainda juntar-se para incluir na lei fundamental o direito de acesso a água potável e saneamento básico e actualizarem a linguagem do texto.