Desconforto com revisão constitucional sobe na bancada do PS e não desaparece no PSD

Nem todos os deputados da comissão de assuntos constitucionais dos dois partidos subscrevem as respectivas propostas. No PS, o desconforto vem de Aveiro.

Para alterar a Constituição, PS e PSD terão de negociar a aprovação das suas propostas, uma vez que todas as alterações dependem dos votos a favor de pelo menos 154 deputados, o equivalente a dois terços do hemiciclo. Mas antes disso, os dois partidos terão de resolver as críticas internas. E a reunião da comissão política do PS, na última quinta-feira, não conseguiu atenuar o desconforto da bancada socialista. Pelo contrário.