PSD diz que profundidade da revisão à Constituição depende da vontade do PS

Os sociais-democratas acreditam que há pontos de entendimento com o PS, mas também antecipam dificuldades na negociação das alterações à Constituição. A bola está do lado do Rato.

Até onde pode ir a revisão constitucional? Até onde o PS deixar que vá, responde o PSD. Esta sexta-feira terminou o prazo de entrega dos projectos de lei com propostas de alteração à Constituição e os sociais-democratas não tardaram em colocar a pressão do lado do PS, aguardando, com expectativa, pelos sinais que serão dados pelos socialistas.