As 40 alterações que o PSD quer fazer à Constituição. Veja aqui a lista completa

Referendos em dias de eleições, paridade territorial e consagração do sistema de voto electrónico em mobilidade. As propostas do PSD para a alteração à revisão constitucional foram apresentadas esta quinta-feira aos órgãos nacionais do partido. Veja aqui a lista completa de alterações que o PSD irá entregar esta sexta-feira no Parlamento. Tal como o PÚBLICO tinha avançado, o projecto de revisão social-democrata foca-se em três áreas prioritárias: criar “uma constituição moderna para o século XXI"; garantir “autonomia regional e coesão territorial"; e colocar “a pessoa no centro das políticas públicas”.