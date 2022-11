Will Smith está pronto para o seu comeback? Apple lança trailer do filme Emancipation

É o primeiro projecto de Will Smith a ver a luz do dia desde o infame estalo que desferiu contra Chris Rock nos Óscares deste ano e que o afastou da Academia de Hollywood e da esfera pública nos últimos meses: Emancipation, o épico sobre escravatura realizado por Antoine Fuqua, revelou esta quarta-feira o seu trailer e confirmou a data de estreia, 9 de Dezembro, no serviço de streaming Apple TV+.

Este será o primeiro teste junto do público sobre a popularidade de Will Smith, vencedor do Óscar de Melhor Actor de 2022 minutos depois de ter agredido um comediante por uma piada sobre a sua mulher no mais mediático dos palcos. Após o escândalo, Smith abandonou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que por seu turno o baniu das cerimónias dos Óscares e dos eventos organizados pela academia nos próximos dez anos. Emancipation era visto como outro potencial grande papel de Smith, que protagoniza o filme de Fuqua escrito por William N. Collage, e a sua data de estreia ficou em suspenso depois do caso Chris Rock. Temia-se que a súbita má imagem de Smith prejudicasse o lançamento do filme.

Agora, a Apple TV+ confirma a data de estreia mundial na sua plataforma, mas também a estreia em sala em países como os EUA uma semana antes, dia 2 - em Portugal não é conhecida data de estreia no circuito comercial de exibição. Emancipation conta a história do escravo foragido Peter, interpretado por Smith, que se junta ao Exército da União e a imagem das suas costas e das marcas da escravatura nelas acabou por se tornar no símbolo da tomada de consciência da América quanto à barbárie cometida pelos esclavagistas e seus capatazes.

“Eles espancaram-me, eles chicotearam-me, eles partiram-me os ossos do corpo mais vezes do que consigo contar. Mas nunca me quebrarão”, diz a personagem de Smith no trailer divulgado esta quarta-feira.

Peter foge de crocodilos, caçadores e cães e a imagem das suas costas foi publicada na revista Harper’s Weekly de 4 de Julho de 1863. As fotografias de “Whipped Peter” contribuíram para a causa anti-escravatura de forma incontornável e é assim que a sua história se torna no filme de Fuqua (Dia de Treino) e num projecto que este espera que ultrapasse a barreira mediática imposta pela quebra na reputação do seu protagonista.

Um dia antes do lançamento do trailer, a revista Vanity Fair publicou um trabalho sobre Emancipation em que Fuqua coloca as coisas em perspectiva: “Para mim o filme é maior do que aquele momento [nos Óscares]. Quatrocentos anos de escravatura é maior do que um momento. A minha esperança é que as pessoas sejam arrebatadas pela grande actuação do Will e pelo trabalho árduo de toda a equipa”.

Antoine Fuqua diz que a estreia nunca esteve em causa. A conversa nunca foi “sobre o filme não sair”, diz, mas sim sobre a “avaliação de tudo” e “do que as pessoas estão a dizer”, indicou, insistindo que um momento infeliz de Smith não deveria apagar o feito que é este filme. “Estávamos em Hollywood, e tem havido muitas coisas feias a passar-se [aqui], e vimos muitas pessoas premiadas que fizeram coisas muito más. Acho que a Apple considerou todas essas coisas, e discutimo-las. Depois, as pessoas responsáveis pela distribuição e pelo dinheiro na Apple tomaram uma decisão”, resume, dizendo-se “muito grato”.

Will Smith também é entrevistado pela Vanity Fair, mas nenhuma das questões tocam no tema da agressão e da forma como afectou a sua carreira ou a distribuição do filme.