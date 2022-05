Dave Chappelle atacado em palco. Chris Rock foi apoiá-lo: “Aquele era o Will Smith?”

O comediante norte-americano Dave Chappelle foi atacado em palco no final de um espectáculo no Hollywood Bowl, em Los Angeles, na noite de terça-feira. Um homem empunhando uma réplica de uma arma de fogo que ejecta uma faca quando é “disparada” empurrou o comediante, que não ficou ferido; o agressor acabaria por ser detido.

No Twitter, a jornalista Stephanie Wash, da cadeia televisiva ABC, descreveu alguns detalhes da agressão ocorrida na famosa sala de espectáculos californiana quase em directo. Contou ela que houve uma breve escaramuça entre Chappelle e o homem que subiu ao palco e que este foi agarrado por seguranças. “Chris Rock, que tinha actuado antes, subiu ao palco com [Chappelle] e perguntou: ‘Aquele era o Will Smith?’”.

Os dois humoristas brincaram com o sucedido, aludindo a temas que os perseguem actualmente. Chapelle sugeriu que o atacante podia ser “um homem trans”, numa referência às críticas de que tem sido alvo pela forma como tem abordado essa comunidade, e Rock não resistiu a evocar a agressão física de que foi vítima na última cerimónia dos Óscares.

O actor e cantor Jamie Foxx também se juntou aos dois humoristas, indicou ainda a jornalista Sharon Carpenter, para verificar se Chappelle estava bem. Na assistência estava ainda o comediante Jon Stewart. Carpenter, citada pela agência de notícias PA, acrescentou à descrição do incidente que Chappelle caiu de costas quando foi placado pelo agressor, ficando “com os braços e as pernas no ar”. O público, tal como o artista, estava “em choque”, notou.

“Faço isto há 35 anos. Acabei de esmagar [alguém] nos bastidores. Sempre quis fazer isso”, disse depois o próprio Dave Chappelle, citado pela BBC.

O incidente teve lugar no festival Netflix is a Joke, organizado pela plataforma de streaming conhecida pela sua vasta programação de espectáculos de comédia stand-up. Foi também nos seus dois mais recentes espectáculos para a Netflix que o comediante norte-americano se focou nas pessoas transgénero. A reacção aos dois programas, e em especial ao último, The Closer, estreado em Outubro de 2021, foi forte, com muitas críticas ao misto de humor e posição pessoal que Chappelle exprimiu então, e que gerou manifestações e lhe colou o rótulo de transfóbico.

Foto Um homem foi detido após a agressão ao comediante Dave Chappelle, mostra esta imagem captada num vídeo das redes sociais Dale Earnhard/via REUTERS

Agora, mais de meio ano passado sobre essa polémica e dois meses depois do estalo que o seu colega Chris Rock recebeu no mais mediático dos palcos, o dos Óscares, esta agressão coloca estes temas de novo na actualidade. Alguns dos espectáculos do alinhamento do festival incluíram piadas sobre Will Smith e a sua agressão, nomeadamente do próprio Chappelle. Tal como nos Óscares, o público presente, incluindo o actor Jamie Foxx, pensou inicialmente que se tratava de um número pré-combinado, até perceber que fora uma agressão real.

A polícia de Los Angeles, citada pela imprensa norte-americana, indica que o homem estava armado com uma faca e com uma arma a fingir. Sofreu “ferimentos superficiais” quando foi detido.

Chappelle e Rock surgem em alguns vídeos que estão a circular nas redes sociais a trocar piadas sobre o incidente, sendo aí que Rock alude à agressão de Will Smith, que também gerou muitas reflexões sobre a mensagem que a exibição de violência no mainstream televisivo envia ao público e à situação de especial vulnerabilidade em que deixa qualquer comediante em palco.