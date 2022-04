Will, antes do estalo

Meses antes do que aconteceu nos Óscares, Will Smith editou Will , um livro de memórias co-escrito por Mark Manson que foi publicado entre nós.

Will Smith é uma das maiores estrelas de cinema. Conseguiu há dias o Óscar de Melhor Actor pelo papel em King Richard, de Reinaldo Marcus Green. Só que, pouco antes, deu uma estalada ao humorista Chris Rock quando este fez uma piada sobre o cabelo rapado de Jada Pinkett Smith, a esposa de Will. E a carreira de uma das maiores estrelas de cinema do mundo foi posta de molho. A Sony colocou em pausa o quarto Bad Boys, a saga que fez de Smith uma estrela em 1996; a Netflix deixou de considerar Fast and Loose, que antes já perdera o realizador, uma prioridade para o serviço de streaming; e Smith demitiu-se como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que entrega os Óscares. Há ainda um filme para a Apple TV+, Emancipation, em pós-produção: o seu destino é desconhecido.