Will Smith anuncia que vai abandonar Academia de Hollywood após agressão a Chris Rock

O actor Will Smith, que agrediu o humorista Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares no último domingo, anunciou esta sexta-feira que vai abandonar a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, dizendo sentir que “traiu” a confiança de todos com o seu comportamento violento “chocante” e “indesculpável”.

“Respondi directamente à notificação de audição disciplinar da Academia e vou aceitar toda e qualquer consequência pela minha conduta”, afirmou Will Smith em comunicado divulgado esta sexta-feira e citado pelo The New York Times.

Nesta nota, Will Smith pede desculpa e lamenta que a cerimónia tenha ficado manchada pela sua conduta: “Privei os outros nomeados e vencedores da sua oportunidade de celebrarem e serem celebrados pelo seu trabalho extraordinário.”

Como conclusão, o vencedor do Óscar para melhor actor mostra-se “empenhado” em trabalhar para mudar e não deixar “que a violência se sobreponha à razão”.

Com esta saída, Will Smith já não poderá participar em eventos da Academia, mas continua a poder ser nomeado para Óscares e outros prémios. Para ser elegível para os galardões do cinema não é obrigatório ser membro da Academia. Smith perderá, contudo, a capacidade de votar nestes prémios.

O comunicado assinado pelo actor surge horas após uma outra polémica: a Academia disse ou não a Will Smith para abandonar a cerimónia dos Óscares após a agressão a Chris Rock? A primeira versão a circular dizia que teria sido o actor a recusar abandonar a cerimónia. Várias fontes avançaram, depois, que foi o próprio produtor da cerimónia, Will Packer, a pedir a Smith para permanecer na sala.

O estalo de Will Smith a Chris Rock marcou a cerimónia dos 94.ºs Óscares. O humorista Chris Rock estava a apresentar o Óscar de Melhor Documentário quando fez uma piada com Jada Pinkett-Smith e a sua cabeça rapada, algo que se deve à doença auto-imune alopecia; Will Smith subiu a palco, deu uma bofetada a Chris Rock e regressou ao seu lugar, de onde continuou a gritar.

Audiência e Chris Rock ficaram sem palavras e cerca de 20 minutos mais tarde, Will Smith, em lágrimas, recebia o Óscar, pedia desculpas à Academia e ao público pelo sucedido, era aplaudido. Nas horas seguintes, fez a ronda das festas pós-Óscares numa aparente normalidade, celebrando e dançando entre colegas no evento da revista Vanity Fair.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood condenou a agressão na segunda-feira e disse ter aberto uma investigação ao incidente. Agora, Will Smith diz que aceitará qualquer sanção decidida pela Academia, seja qual for a gravidade e alcance da punição.