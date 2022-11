Portugal não escapa à desaceleração em 2023, com crescimento do PIB a ficar nos 0,7%

Comissão Europeia confirma cenário de recessão na UE no último trimestre deste ano, mas ainda assim revê em alta o crescimento de 2022. Economia portuguesa deverá registar uma subida de 6,6% do PIB.

O crescimento da economia portuguesa deverá manter-se acima da média da União Europeia (UE) e dos países da zona euro em 2023 e 2024, mas a diferença será muito ligeira, ao contrário do que acontece ano, em que a subida prevista de 6,6% do PIB do país é significativamente superior aos 3,3% do conjunto dos 27.

A Comissão Europeia estima uma enorme desaceleração da actividade económica em Portugal e na UE no próximo ano, com as projecções a apontarem para um crescimento a 0,7% no país e 0,3% no bloco europeu. O panorama geral melhora em 2024, com Portugal a registar um crescimento de 1,7%, um pouco acima do valor estimado para a zona euro, que é de 1,5%, e dos 1,6% da União Europeia.

Apesar de ter começado este ano com uma boa dinâmica económica, o impacto da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, da subida da inflação e dos constrangimentos no abastecimento energético provocaram uma forte contracção na actividade económica da UE, a que nenhum país ficou imune.

Bruxelas avisa que “a maior parte dos Estados-membros” enfrentará um quadro de recessão já nos próximos meses, mas por causa do efeito acumulado do crescimento nos primeiros trimestres, acabou por rever em alta a sua previsão de Verão, de 2,7% para 3,3% em 2022.

A expectativa é que o primeiro trimestre de 2023 ainda seja marcado por dificuldades, com a inflação a manter-se elevada. A Comissão acredita que na Primavera a inflação começará diminuir, e a situação comece a melhorar — embora a actividade económica só ganhe alguma “tracção” em 2024