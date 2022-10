FMI prevê menos crescimento e mais inflação do que o Governo

Apenas um dia após a apresentar a sua proposta de Orçamento do Estado para 2023, o Governo já está a ter o cenário macroeconómico em que baseia esse documento a ser posto em causa por uma conhecida instituição internacional.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) apresentou esta terça-feira as suas novas previsões para a economia mundial, onde inclui também os números que está a antecipar para os principais indicadores económicos em Portugal. O fundo, que em Maio previa que a economia portuguesa ia ter um crescimento de 4,5% em 2022 e de 2% em 2023, passou, sem surpresa, a estar mais optimista para este ano e mais pessimista para o próximo.

Sem levar ainda em conta a proposta orçamental do Governo, a entidade com sede em Washington antecipa agora um crescimento de 6,2% este ano e de 0,7% em 2023. Estes dois valores ficam abaixo do cenário macroeconómico traçado pelo Governo na proposta de OE apresentada esta segunda-feira, onde o executivo conta com um crescimento de 6,5% este ano e de 1,3% no próximo.

Para o próximo ano, no qual o executivo espera reduzir o défice público de 1,9% para 0,9%, esta diferença de crescimento entre os 1,3% projectados no OE e os 0,7% previstos pelo FMI pode significar mais dificuldades no cumprimento das metas orçamentais, já que implicaria um resultado menos positivo ao nível das receitas fiscais e um esforço maior do Estado no que diz respeito aos apoios sociais a conceder às famílias.

Também no que diz respeito à inflação, o FMI está mais pessimista. Reviu fortemente em alta, tal como acontece com todos os países, as suas previsões de inflação para Portugal, colocando este indicador nos 7,9% em 2022 e nos 4,7% em 2023.

São valores que ficam acima das estimativas do Governo, que aponta no OE para uma taxa de inflação de 7,4% em 2022 e de 4% em 2023. Se a inflação se revelar maior no próximo ano, o impacto de curto prazo nas receitas fiscais, por exemplo ao nível do IVA, até pode ser maior, mas as necessidades de apoio às famílias e empresas num cenário de persistente escalada dos preços agravam-se.

No que diz respeito à taxa de desemprego, a previsão do FMI para Portugal também é mais pessimista. Enquanto o Governo projecta a manutenção deste indicador em 5,6%, tanto em 2022 como em 2023, o FMI prevê que este suba de 6,1% em 2022 para 6,5% em 2023, como resultado do forte abrandamento que está a antecipar para a economia.

De notar que, nas previsões agora apresentadas, o FMI não contou com as medidas incluídas pelo Governo na proposta de OE que foi apresentada esta segunda-feira, pelo que parte da diferença nas previsões pode estar relacionada com o efeito que a política orçamental pode ter na evolução da economia.

As previsões do FMI para Portugal, ainda assim, revelam resultados para o crescimento e para inflação que são mais favoráveis do que os previstos para a totalidade da zona euro. O fundo prevê que a economia da zona euro cresça apenas 3,1% em 2022 e 0,5% em 2023 (uma revisão em baixa face aos 1,2% que tinha projectado em Julho), o que significa que, caso as novas projecções se concretizassem, Portugal garantiria nestes anos alguma convergência com a média europeia.

O FMI prevê que a maior economia europeia, a Alemanha, registe em 2023, uma taxa de crescimento anual negativa, de -0,3%.

No que diz respeito à inflação, o FMI prevê que esta chegue aos 8,3% na zona euro este ano e que se mantenha ainda nos 5,7% em 2023, o que força o Banco Central a agir de forma agressiva, subindo as taxas de juro e condicionando o ritmo de actividade económica.

Para o total da economia mundial, as novas previsões do FMI são de um crescimento de 3,2% este ano e de 2,7% no próximo. Em Julho, a projecção para 2023 era de um crescimento de 2,9%.