Pessimismo e inflação ensombram perspectivas para o PIB no terceiro trimestre

Depois de se ter assistido a um crescimento muito forte no primeiro trimestre do ano e a uma estagnação no segundo, irá saber-se nesta segunda-feira, de forma oficial, como é que evoluiu a economia portuguesa no terceiro trimestre. A conjuntura difícil de inflação e juros altos, conjugada com alguns sinais evidentes de abrandamento na actividade económica, faz com que a possibilidade de uma variação negativa do PIB não possa ser posta de lado.