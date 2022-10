Inflação continua a subir e ultrapassa os 10% em Outubro

A taxa de inflação continua sem dar sinais de abrandamento em Portugal. Voltou a subir em Outubro, ultrapassando, pela primeira vez em mais de 30 anos, a barreira dos 10%.

De acordo com a primeira estimativa da inflação de Outubro publicada esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (os números definitivos e completos serão divulgados dentro de aproximadamente duas semanas), a variação dos preços em Portugal face ao mesmo mês do ano passado foi de 10,2%. Este valor representa uma aceleração face à inflação homóloga registada em Setembro e que foi de 9,3%.

É necessário recuar até Maio de 1992 para encontrar outro período em que a taxa de inflação homóloga em Portugal tivesse atingido um valor tão elevado.

Face ao mês imediatamente anterior, a subida de preços registada foi de 1,3%. Em média, a variação homóloga dos últimos doze meses situou-se em Abril nos 6,7%.

Para esta nova aceleração dos preços em Portugal voltaram a contribuir de forma decisiva os produtos energéticos e alimentares não transformados.

No caso dos produtos energéticos, os preços em Outubro foram 27,6% mais altos do que no mesmo mês do ano passado, quando em Setembro este indicador se cifrou nos 22,2%. Interrompeu-se assim, a tendência de abrandamento da subida dos preços que se registava neste tipo de produtos desde Junho, mês em que a inflação homóloga dos produtos energéticos atingiu um máximo de 31,7%.

Já no que diz respeito aos produtos alimentares não transformados, confirmou-se em Outubro que são, neste momento, uma das principais fontes de agravamento do custo de vida a que estão sujeitos os portugueses. A taxa de inflação homóloga nestes bens subiu de 16,9% em Setembro para 18,9% em Outubro, o valor mais alto desde Junho de 1990, de acordo com o INE.