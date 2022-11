Bruxelas aposta em redução de dívida adaptada a cada país

A Comissão Europeia apresenta nesta quarta-feira a sua proposta de revisão das regras orçamentais. Para Portugal, a prioridade não está em mudar as regras do défice e da dívida.

Com a cláusula de escape ainda em vigor até ao final de 2023, Bruxelas começa, nesta quarta-feira, a preparar o regresso à nova normalidade nas finanças públicas europeias, com uma proposta de alteração das regras orçamentais que, tudo indica, deverá abandonar a actual exigência de um esforço de corte da dívida pública igual para todos, apostando antes na definição de planos de consolidação mais adaptados às circunstâncias específicas de cada país. Em contrapartida, as penalizações para quem não cumprir podem tornar-se mais fáceis de aplicar na prática.