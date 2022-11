Teatro Luís de Camões quer pôr os mais novos a perceberem o que é o dinheiro

O Ciclo Dinheiro durará de 4 a 30 de Novembro com actividades e espectáculos para crianças e jovens no teatro e nas escolas de Lisboa.

Explicar o dinheiro e o seu valor, desde as suas origens às formas complexas que hoje tem é o desafio sobre o qual se debruça o novo programa do Teatro Luís de Camões (LU.CA), no bairro lisboeta da Ajuda. O Ciclo Dinheiro, que começa nesta sexta-feira e dura até ao final do mês, é um conjunto de actividades desenhadas para crianças e jovens, com o objectivo de os ajudar a perceber várias questões relacionadas com este tema, com diversas propostas que vão das oficinas a conferências online, espectáculos, exposições e cinema.

Foi depois de uma observação do “mundo que está à nossa volta” e do que se vai falando no nosso dia-a-dia que surgiu a ideia de organizar este ciclo, conta Susana Menezes, directora artística do LU.CA, ao PÚBLICO. “É importante reflectir sobre como é que nós podemos ajudar as crianças a pensar sobre uma coisa que está a mobilizar os adultos”, justifica a dirigente, revelando que para ela, actualmente, o aumento dos preços, devido à inflacção, e das dificuldades económicas é o “assunto central” da actualidade.

“De repente, o dinheiro que nós tínhamos parece que não chega para todas as coisas que tínhamos antes e então, se calhar, é importante falar sobre o que é isso do dinheiro”, acrescenta, contando que neste ciclo se pretende abordar várias perguntas que as crianças podem ter como “Quem é que decide o valor das coisas?” ou “Porque é que não se faz mais dinheiro?”.

O ciclo recolhe assim uma série de projectos que pretendem dar “ferramentas” às crianças para responderem a estas perguntas, com eventos multidisciplinares desde a peça de teatro O Papel do Dinheiro, onde se exploram os desenhos e a importância das notas, ao Minimercado, uma “actividade-jogo” que incentiva as crianças a pouparem dinheiro fictício e a juntarem esforços para, em conjunto, comprarem uma viagem à teia, a área superior dos bastidores do teatro onde se controlam as luzes.

No âmbito do Ciclo Dinheiro, realizar-se-ão, ainda, oficinas de literacia financeira tanto no espaço do LU.CA como em escolas da região de Lisboa. Margarida Madeira, uma das dinamizadoras do Projecto É Tempo, que organizará estas actividades, foi consultora de famílias com dificuldades financeiras e lançou o projecto em 2010 com Sónia Morgado, sócia da sua empresa de consultoria. A ideia para o projecto, conta, surgiu após perceberem que a literacia financeira tinha de ser ensinada no início da educação.

“Achámos que, se nos focássemos em educar desde cedo as crianças a lidarem bem com o dinheiro, talvez fosse uma coisa mais natural e orgânica e que tivesse frutos no futuro”, conta Margarida Madeira ao PÚBLICO.

Este projecto, diz, tinha estado adormecido nos últimos anos, mas o convite do LU.CA serviu para as consultoras aproveitarem esta oportunidade para relançar, considerando que este convite “foi um match” para voltarem, refere Margarida Madeira.

As oficinas são baseadas no método das quatro funções criado pelas consultoras em que são dadas moedas às crianças num mealheiro dividido em quatro secções: dar algo a alguém, gastar em algo para elas próprias, poupar para algo em específico ou guardar para o futuro.

Nesta actividade, as crianças são postas a gerir o dinheiro que têm para fazerem tudo o que queiram, tendo como objectivo, perceberem que “o dinheiro não cai do céu”, continua a criadora do projecto.

Nas sessões desta oficina, os pais também podem aprender mais sobre como ajudar as crianças a gerirem melhor, enquanto os mais novos participam nestas actividades desenhadas para eles noutra sala do teatro.

Este método, explica Margarida Madeira, trabalha uma série de questões como “o que é um desejo, o que é uma necessidade, o que é um plano ou um sonho, o que é ter paciência e ter de esperar ou o que é que é barato e caro, porque os conceitos são diferentes de pessoa para pessoa”.

Segundo Susana Menezes, ao longo de todo o ciclo é tido em conta a ideia do valor que se dá ao dinheiro e às coisas consideradas valiosas. “O valor das coisas é também aquele que lhe atribuímos e queremos dar”, declara a directora, que defende que este tema não pode ser evitado. “Todos nós temos de lidar com o dinheiro, faz parte da nossa vida porque vivemos todos em conjunto e numa sociedade em que está presente em permanência”, conclui.

Texto editado por Bárbara Wong