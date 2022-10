De Biden a Putin, líderes mundiais saúdam vitória de Lula no Brasil

Amazónia e cooperação internacional são temas que dominam mensagens de parabéns a Lula da Silva, presidente eleito do Brasil. O candidato derrotado, Jair Bolsonaro, ainda não se pronunciou.

As redes sociais foram o meio privilegiado para os líderes mundiais felicitarem Luís Inácio Lula da Silva, na noite de domingo, pela vitória nas eleições presidenciais brasileiras. Após a apuração dos votos indicar o êxito do candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), o Presidente francês Emmanuel Macron saudou Lula, seguido de Joe Biden, homólogo norte-americano. Seguiram-se outros tantos chefes de Estado e dirigentes internacionais.

Numa mensagem em português partilhada no Twitter às 23h10 de domingo, Macron sublinhou que a vitória do PT “dá início a um novo capítulo da história do Brasil”. E frisou que, juntos, os dois países unirão forças para enfrentar “os muitos desafios comuns”.

Nunca foi amistosa a relação entre Macron e o governo de Jair Bolsonaro, actual Presidente brasileiro, que saiu derrotado nas eleições do último domingo. Ao longo dos últimos anos, foram várias as trocas de farpas entre os dois líderes. O Presidente francês, que tem sido um grande crítico da desflorestação da Amazónia, foi descrito como um “calhorda oportunista” e “sem carácter” pelo Ministério da Educação brasileiro, por exemplo.

Na madrugada desta segunda-feira, à 1h35, Joe Biden deu os parabéns a Lula sublinhando as “eleições livres, justas e credíveis”. Assim como Macron, Biden não tem uma boa relação com o Governo de Bolsonaro. Recorde-se que tanto Jair Bolsonaro como os filhos apoiaram fervorosamente, em 2020, o adversário de Biden nas eleições presidenciais americanas, o ex-presidente republicano Donald Trump — que também falhou a reeleição e aceitou relutantemente a derrota. Até ao momento, Bolsonaro não se pronunciou em relação à derrota eleitoral.

Também Vladimir Putin, Presidente da Rússia, enviou “sinceras felicitações” a Lula. “Por favor, aceite as minhas sinceras felicitações. Os resultados das eleições confirmaram a sua grande autoridade política. Espero que, fazendo esforços conjuntos, asseguremos um maior desenvolvimento da cooperação construtiva russo-brasileira em todas as áreas”, refere Putin, numa mensagem endereçada ao candidato eleito, segundo a presidência russa.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, também saudaram Lula pelo sucesso na segunda volta das eleições brasileiras. Ambos manifestaram o desejo de cooperação nos “desafios globais”.

“Parabéns, Lula da Silva, pela sua eleição como Presidente do Brasil. Estou ansiosa por trabalhar consigo para enfrentar os desafios globais prementes, desde a segurança alimentar ao comércio e às alterações climáticas”, escreveu Ursula von der Leyen no Twitter.

Por sua vez, Charles Michel sublinhou que “os brasileiros escolheram pela mudança”. A reacção de Michel chegou após o discurso da vitória de Lula, que incluiu promessas de acção no combate à fome e à desflorestação da Amazónia.

“A UE está empenhada em cooperar nos desafios globais, [como] paz e estabilidade, prosperidade e alterações climáticas, e vamos trabalhar com toda a região. Espero poder felicitá-lo pessoalmente em breve”, referiu o presidente do Conselho Europeu.

Na manhã desta segunda-feira, foi a vez do novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, saudar Lula pelos resultados eleitorais. Na mensagem divulgada no Twitter, Sunak sublinhou o desejo de o Reino Unido cooperar com o Brasil em várias matérias com relevância bilateral, destacando a questão ambiental e elogio dos princípios democráticos.

“Estou ansioso para trabalhar em conjunto nas questões que importam para o Reino Unido e o Brasil, desde o crescimento da economia global até à protecção dos recursos naturais do planeta e a promoção de valores democráticos”, disse Sunak no Twitter.

A questão amazónica também foi referida tacitamente na mensagem de Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá. Trudeau saudou a vitória de Lula mostrando-se aberto para progressos em “prioridades comuns – como a protecção ambiental”, escreveu numa mensagem partilhada domingo às 23h32.

A embaixada da China no Brasil emitiu, domingo à noite, uma nota expressando “calorosas congratulações” tanto a Lula como a Geraldo Alkmin, eleito vice-presidente.

Esta segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China reiterou a mensagem da embaixada. “A China congratula sinceramente o senhor Lula por sua reeleição como presidente do Brasil e deseja ao Brasil novas conquistas em seus esforços de construção da nação”, disse Zhao Lijian, porta-voz da tutela, numa entrevista colectiva agendada regularmente com a imprensa, citada pela agência Reuters.

As relações sino-brasileiras degradaram-se ao longo do mandato de Jair Bolsonaro. Agora, o porta-voz refere que a China “está disposta a trabalhar com Lula para elevar a parceria estratégica entre os dois países a um novo nível”

A reacção na América Latina

Apoiante declarado do PT, o Presidente argentino Alberto Fernandez recorreu também ao Twitter para congratular Lula por ter sido eleito pela terceira vez para governar o Brasil. Fernandez diz que este sucesso eleitoral não só chega “depois de tantas injustiças” como também abre “um novo tempo para a história da América Latina”.

“Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos”, escreveu o líder da Argentina numa mensagem partilhada juntamente com duas fotos onde ambos aparecem sorridentes.

Gustavo Petro, Presidente da Colômbia, nem sequer esperou a confirmação oficial dos resultados eleitorais para escrever no Twitter “viva Lula”.

López Obrador, Presidente do México, anunciou a vitória no Twitter às 22h58 de domingo: “Ganhou Lula”. “Haverá igualdade e humanismo”, prevê Obrador.

O Presidente da Bolívia, Luis Arce, afirmou que esta “vitória fortalece a democracia e a integração latino-americana”. “Temos certeza de que você conduzirá o povo brasileiro pelo caminho da paz, do progresso e da justiça social”, escreveu o líder colombiano numa mensagem partilhada no Twitter às 23h07 de domingo.

Alguns minutos depois era a vez de o Presidente Nicolás Maduro enviar da Venezuela “um grande abraço” a Lula. “Viva os povos determinados a serem livres, soberanos e independentes! Hoje no Brasil a democracia triunfou”, escreveu o líder venezuelano.