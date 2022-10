Monção estreia cais flutuante para promover turismo no rio Minho

Está concluída a instalação de um cais flutuante na margem portuguesa do rio Minho no parque da Lodeira, um investimento que visa promover o turismo e a actividade desportiva fluvial.

Em comunicado esta quinta-feira, a autarquia do distrito de Viana do Castelo adiantou que a estrutura servirá de apoio à embarcação turística que promove passeios no rio Minho, ao abrigo do projecto “Rio Minho: Um Destino Navegável”.

O cais flutuante da Lodeira “encontra-se operacional para a atracagem da embarcação que promove as rotas turísticas no rio Minho, apoiando, também, a actividade desportiva fluvial naquele local, num investimento de 53.946,54 euros”.

A estrutura fluvial “está acoplada a uma rampa em cimento existente para acesso ao antigo transbordador, facilitando a entrada e saída de passageiros da embarcação”.

“O seu desenho maleável permite que, caso seja necessário, possa ser transladado para outro local. O pavimento foi construído em material composto, feito com uma combinação de fibras orgânicas e PVC reciclável semelhante à madeira”, especifica a autarquia.

Segundo o município, o material utilizado “revela um desempenho positivo em termos de durabilidade e baixa manutenção”.

O projecto “Rio Minho: Um Destino Navegável” envolve as eurocidades Monção e Salvaterra de Miño, bem como Valença a Tui.

Foto O cais flutuante CM Monção

Os passeios de barco gratuitos no troço internacional do rio Minho, ligando as eurocidades, começaram em Fevereiro para promover o património natural, cultural e etnográfico.

Além do percurso no rio Minho, a iniciativa inclui a realização de rotas turísticas que abrangem visitas guiadas aos centros históricos das duas eurocidades Monção/Salvaterra do Miño e Valença/Tui para mostrar o “património natural, cultural e etnográfico dos municípios raianos, sendo que, em terra, o transporte é efectuado em “minibus” e comboio turístico”.

Por se tratar de um projecto com co-financiamento europeu, ao abrigo do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha – Portugal (POCTEP), “tanto os passeios fluviais como as rotas turísticas são gratuitas”.

Foto Um dos objectivos é trazer mais turismo para o rio Minho CM Monção

O objectivo “é preservar a envolvente ambiental e fortalecer a componente turística neste território único e diferenciador, de forma a alargar a oferta cultural, patrimonial e gastronómica dos quatro municípios banhados pelo rio Minho, proporcionando aos visitantes um conjunto diversificado de experiências e descobertas”.

O projecto “Rio Minho: Um Destino Navegável” pretende ainda “cimentar o conceito “Visit Rio Minho”, através do reforço do posicionamento da região no mercado nacional e internacional, assegurando, com isso, uma vantagem competitiva em relação a outros destinos”.

Promover o valor natural e paisagístico do corredor ambiental do rio internacional Minho, uma área classificada como Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 2000 nos dois lados da fronteira, e implementar acções de recuperação, uso sustentável e compartilhado daquele curso internacional de águas são outras das apostas.

O projecto também pretende “aumentar a relação da população com as áreas ribeirinhas e os ecossistemas associados e conscientizar a comunidade local para a necessidade da sua conservação e valorização”.