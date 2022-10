PCP desafia Governo a cumprir promessa de “valorizar negociação colectiva” na Agenda do Trabalho Digno

Medidas de alteração à legislação laboral dos comunistas incidem no trabalho por turnos, na compensação por despedimento colectivo, no teletrabalho, na desregulação das horas de trabalho ou na licença parental.

O PCP vai apresentar alterações à proposta de lei do Governo relativa à Agenda do Trabalho Digno que passam, entre outras medidas, pela revogação do regime de caducidade das convenções colectivas, uma medida defendida pelos comunistas “a pensar” nas “prometidas compensações” pelo Governo às empresas que aumentem os salários dos trabalhadores, no âmbito do acordo de rendimentos.