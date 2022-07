PS aprova sozinho alterações ao Código do Trabalho e rejeita “retrocesso” nas plataformas

O Partido Socialista (PS) aprovou nesta sexta-feira a proposta de lei do Governo para alterar a legislação laboral no âmbito da Agenda para o Trabalho Digno, com críticas de todos os partidos da oposição. O Bloco de Esquerda (BE) alertou para “cambalhota grave” no trabalho em plataformas digitais, o PCP lamentou a falta de resposta aos rendimentos dos trabalhadores, enquanto o Livre e o PAN pediram mais ambição. À direita ouviram-se críticas do PSD, da Iniciativa Liberal (IL) e do Chega porque o Governo não procurou um acordo na concertação social.