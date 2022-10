António Costa: “É preciso coragem acrescida para assinar um acordo de médio prazo”

O primeiro-ministro, António Costa, considera que Acordo de Médio Prazo para a Melhoria dos Rendimentos, Salários e Competitividade para os próximos quatro anos, assinado neste domingo, é da “maior importância política”, um “marco de confiança” e o “princípio de um caminho”, destacando a “coragem” dos parceiros sociais ao assumirem um compromisso no actual contexto de incerteza.

“O que é mais importante nestes tempos de incerteza é reforçar a confiança, e este acordo é um marco de confiança, porque dá aos portugueses e a todos os agentes económicos certeza quanto aos objectivos que temos pela frente e previsibilidade sobre o contributo que cada um tem de dar para alcançarmos estes objectivos”, afirmou.

Na situação actual de incerteza, reconheceu, “é preciso uma coragem acrescida para assinar um acordo de médio prazo”.

António Costa destacou que o documento não é “só de rendimentos, só de salários ou só de competitividade”. É, disse, uma proposta “abrangente” e “com vários objectivos, nomeadamente aumentar em 2% a produtividades, alcançar 48% do peso dos salários no conjunto da riqueza nacional e melhorar a nossa competitividade internacional.”

Na intervenção com que encerrou a cerimónia, o primeiro-ministro destacou a importância do diálogo no actual contexto de incerteza. “Nenhuma maioria, por mais absoluta que seja, se basta a si própria”, sublinhou.

“Tem de respeitar as competências próprias dos órgãos de soberania, mas tem, sobretudo, de dinamizar o diálogo. Foi por isso que, em Julho, assinámos com a Associação Nacional de Municípios Portugueses o acordo que permitiu definir o processo de descentralização. Foi por isso que, em Setembro, acordámos com o principal líder da oposição na metodologia que nos permitirá de uma vez por todas tomar uma decisão definitiva sobre [o aeroporto]. E aqui estamos hoje a assinar este acordo de médio prazo com os parceiros sociais. E com este acordo enviamos uma mensagem fundamental, é que nestes momentos de incerteza, de dificuldades, de ansiedade e de angústia nada como o diálogo”, reforçou.

O Governo e os parceiros sociais assinaram neste domingo um acordo que prevê aumentos salariais médios anuais de 4,8% até ao final da legislatura e um conjunto de medidas destinadas às empresas e aos trabalhadores. A cerimónia pública decorreu no Palácio Foz, em Lisboa, e contou com a presença do primeiro-ministro, de vários membros do Governo e de representantes dos parceiros sociais.

Depois da maratona de reuniões dos últimos dias e das cedências a algumas das exigências dos patrões, o documento acabou por ter luz verde das quatro confederações patronais e da UGT, tendo a CGTP ficado de fora.

Os parceiros foram chamados por ordem alfabética para assinarem o documento, começando pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), seguindo-se depois a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) e a UGT. António Costa foi o último a assinar, selando o acordo com um aperto de mão aos parceiros sociais presentes.

A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) assinou o acordo mas não participou na cerimónia pública, manifestando o seu “desagrado” pela forma como o processo de negociação foi conduzido.

“As negociações arrastaram-se durante meses, tendo apenas em cima da mesa propostas vagas e inegociáveis, culminando nos últimos dias numa negociação apressada, não compaginável com decisões serenas e bem fundamentadas”, justificou a confederação num comunicado.