Governo força maratona de negociações para obter acordo de rendimentos antes do OE

Nesta sexta-feira à noite, continuavam as discussões entre o Governo e os parceiros sociais, numa tentativa de fechar um acordo para a melhoria dos rendimentos antes de segunda-feira. Função pública conseguiu subida de 43 cêntimos no subsídio de refeição e melhorar acesso à progressão na carreira.

Na noite desta sexta-feira, a menos de três dias da entrega do Orçamento do Estado para 2023 na Assembleia da República, continuavam os contactos bilaterais entre o Governo e os parceiros sociais para acertarem os últimos detalhes do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade para a legislatura.