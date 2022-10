Ministério da Saúde revela plano para resolver falta de médicos em Lisboa, Algarve e Alentejo

Na sua primeira audição no Parlamento como ministro da Saúde, Manuel Pizarro anunciou que no próximo ano vão ser abertas 200 vagas para a formação de novos especialistas de medicina geral e familiar em Lisboa e Vale do Tejo.

O Ministério da Saúde está a elaborar um plano para procurar resolver a falta de médicos de família nas regiões do Alentejo, Algarve e Lisboa e Vale do Tejo. O anúncio foi feito por Manuel Pizarro, nesta quarta-feira, naquela que foi a sua primeira audição no Parlamento como ministro da Saúde. Pizarro prometeu, perante os deputados, que no próximo ano vão ser abertas 200 vagas para a formação de novos especialistas.