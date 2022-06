Após dois anos de pandemia, consultas presenciais nos centros de saúde já ultrapassam as teleconsultas

Fevereiro marcou a transição – houve mais 68 mil consultas presenciais do que não presenciais -, segundo dados do Portal do SNS. Na área hospitalar, o número de cirurgias realizadas até Abril é superior ao do período homólogo de 2018 e a lista de doentes inscritos para cirurgia também subiu.

Dois anos depois do início da pandemia, as consultas presenciais nos centros de saúde voltaram a estar em maioria. Fevereiro marcou a transição – foram mais 68 mil consultas presenciais do que teleconsultas -, segundo dados do Portal do SNS. Na área hospitalar, o número de cirurgias realizadas até Abril é superior ao do período homólogo de 2018 e a lista de doentes inscritos para cirurgia aumentou para valores semelhantes aos do início de 2021. Os sinais são positivos, mas serão sustentáveis? Profissionais lembram que os desafios continuam a ser muitos.