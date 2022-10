Governo entregou ao Ministério Público auditoria da TAP à anterior gestão

Ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou esta manhã no Parlamento que a actual administração suspeita que a empresa pagou mais caro por aviões do que a concorrência.

O ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou esta manhã no Parlamento que foi entregue uma auditoria feita à TAP, a pedido da actual administração, e que a mesma já foi remetida para o Ministério Público (MP) devido às “dúvidas” que esta suscitou.

A actual gestão, afirmou o ministro, liderada por Christine Ourmières-Widener (escolhida por Pedro Nuno Santos), suspeitou que a TAP estaria a pagar pelos novos aviões “mais do que os concorrentes”. Isso, explicou, levou à elaboração da auditoria agora nas mãos do MP.

“A administração pediu a auditoria, essa auditoria foi concluída, entregue ao Governo e nós, perante dúvidas perante as conclusões daquela auditoria, encaminhámos a auditoria para o Ministério Público”, afirmou.

A referência ao processo de compra de aviões remete para o período anterior, em que a gestão estava nas mãos dos accionistas privados, David Neeleman e Humberto Pedrosa, que apostaram na renovação da frota, tendo o cargo de presidente executivo sido ocupado por Fernando Pinto e por Antonoaldo Neves (ex-presidente da brasileira Azul, fundada por Neeleman).

O anúncio do ministro foi feito na sua intervenção inicial na audição na Assembleia da República, por requerimento do PCP e do Chega, sobre a privatização da TAP. Depois da intervenção de Pedro Nuno Santos houve três perguntas dos partidos. A primeira veio do Chega, seguindo-se o PCP e o PSD. Porém, nenhuma delas, destacaria o socialista Carlos Pereira, incluía perguntas ao ministro sobre as dúvidas que a auditoria levantou.

Nas suas sucessivas respostas, Pedro Nuno Santos insistiu na argumentação que tinha já trazido ao Parlamento a semana passada, na audição requerida pelo PSD, sobre o mesmo tema. O governante reiterou que não houve “cambalhotas” e que “a única coisa que foi sempre assumida foi a de que nós entendíamos que a TAP é uma companhia aérea num sector altamente consolidado, não deve ficar sozinha. A melhor forma de garantir viabilidade a médio e longo prazo é estar integrada num grande grupo de aviação”, repetiu o governante.

Quanto ao actual processo de privatização, Pedro Nuno Santos insistiu que não podia dar uma resposta “que não existe para dar”. “Não tenho nada para vos dizer sobre um processo que não se iniciou. Não há nenhuma novidade”, disse. “O ‘como’, o ‘modo’ e o ‘quanto’ ainda não está decidido”, vincou.

Na sua intervenção, o deputado Paulo Rios de Oliveira, do PSD, falou numa injecção de 270 milhões de euros (pelo antigo accionista privado), mas foi corrigido pelo ministro das Infra-estruturas para 224 milhões de euros. Paulo Rios de Oliveira acusou ainda o Governo de não ter dito aos contribuintes que os 3.200 milhões de euros eram “a fundo perdido” e de os ter enganado. Em resposta às acusações do PSD sobre o Governo ter “enganado” os portugueses, Pedro Nuno Santos disse que já tinha sido aprovada a injecção de 3,2 mil milhões de euros quando em Janeiro houve eleições.

“Quando fomos a eleições, a TAP já tinha sido intervencionada. Fomos a eleições e ganhámos no país e ganhámos no distrito de Aveiro”, onde foi cabeça de lista. Mas o “aparte” não satisfez o PS, que na voz de Pedro Coimbra voltou a perguntar aos sociais-democratas o que teriam feito em 2020, quando a pandemia atirou a companhia aérea para risco de encerramento.

Pedro Nuno Santos voltou a acusar o PSD de não ter propostas e de ser um partido de protesto. As acusações geraram burburinho no auditório e seria da plateia que chegaria a resposta mais concreta: “Não nacionalizava”. A resposta foi recebida com surpresa pelo governante que voltou a perguntar o que seria feito de diferente.

Na sua intervenção, o deputado do Chega, Filipe Melo afirmou que “o Chega sempre defendeu a salvação da TAP” e que nunca disse que é uma vergonha a injecção de capital. Pedro Nuno Santos notaria a sintonia entre o PS e o Chega e Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, sublinhou o “piscar do olho” e “clima de romance”, trazendo o título de um livro de Miguel Esteves Cardoso: “O amor é lixado”, disse. Mas o ministro desafiou-o a dizer o verdadeiro título. “O amor é f…..”, lá corrigiu, dizendo que o Chega “ultrapassou o PS pela esquerda” ao defender que a TAP deve ser pública.

Pelo Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua apontou a “muita forma e pouca substância” e quis saber por que razão não se levanta os cortes aos trabalhadores (25% acima dos 1410 euros) se a empresa teve resultados positivos operacionais antes do tempo e perguntou também ao PSD o que faria. “Deixava cair ou injectava dinheiro? Tinha uma alternativa?”, quis saber. Em resposta a Mortágua, Pedro Nuno Santos notaria uma “ausência” na intervenção da deputada bloquista: não reconhecer que “se a TAP está a operar é graças ao Governo do PS”. Quanto aos cortes - levantados também pela deputada comunista Paula Santos - Pedro Nuno Santos disse que é preciso que a empresa consolide os seus resultados.