Sindicatos da TAP criticam mais a gestão do que a privatização

Representantes dos trabalhadores foram ouvidos no Parlamento. Estado vai aplicar mais dez milhões de euros na holding da TAP e eliminar pequenos accionistas em Novembro.

Para o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarroias, a gestão da TAP está “a embelezar a empresa à custa dos trabalhadores”, numa referência à recuperação da companhia e às notícias sobre a intenção do Governo de privatizar a empresa, enquanto mantém os cortes aos trabalhadores (25% acima dos 1410 euros).