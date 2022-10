Fundo norte-americano que está na Douro Azul quer entrar no capital da TAP

Fundo norte-americano Certares, que tem feito investimentos na área do turismo e lazer, está em negociações exclusivas para adquirir parte da ex-Alitalia com a Delta e a AirFrance, já financiou a Azul e detém capital em empresas como a Tripadvisor. Tema da privatização vai hoje ao Parlamento.

O fundo de investimentos norte-americano Certares, que detém 40% da Douro Azul, empresa de cruzeiros de Mário Ferreira, está interessado em entrar no capital da TAP e já fez chegar esse interesse ao Governo português, segundo as informações recolhidas pelo PUBLICO junto de fontes ligadas ao processo. Um dos contactos decorreu no final do ano passado, mas a empresa reiterou esse interesse na companhia aérea portuguesa.