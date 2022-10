E os BTS vão mesmo suspender a sua carreira para fazerem o serviço militar

Os membros da boy band de K-pop BTS irão cumprir o serviço militar obrigatório, começando já este ano com Jin, o elemento mais velho com 29 anos, revelou a agência da banda.

Jin, nome artístico de Kim Seok-jin, tem vindo a adiar o máximo possível o serviço militar, podendo agora enfrentar cumprir o que é considerado um período completo nas Forças Armadas, que o levará a estar afastado das luzes dos holofotes durante quase dois anos, a partir do seu 30.º aniversário, que celebrará em Dezembro.

Desde a sua estreia em 2013, que os BTS se transformaram num fenómeno mundial, produzindo êxitos animados como Butter e Dynamite e protagonizando campanhas dedicadas à promoção da saúde e do bem-estar dos jovens.

“Jin cancelará o pedido de adiamento do serviço militar no final de Outubro de 2022 e seguirá os procedimentos relevantes da Administração de Mão de Obra Militar para se alistar”, declarou o grupo HYBE, em que se inclui a agência Big Hit Music que gere a boy band sul-coreana, em comunicado.

“Tanto a empresa como os membros da BTS esperam que a banda se reúna, novamente, por volta de 2025, após cumprirem os seus compromissos de serviço militar”, divulgou, num comunicado separado, a própria agência da banda.

Na Coreia do Sul, todos os homens com idades entre os 18 e os 28 anos devem servir nas Forças Armadas por um período de 18 a 21 meses, como parte dos esforços de defesa contra a Coreia do Norte. Contudo, há excepções, por exemplo, os vencedores de medalhas olímpicas ou dos Jogos Asiáticos, como foi o caso do futebolista Son Heung-Min ou músicos e bailarinos que venceram competições.

Alguns legisladores pediram para que os BTS fossem incluídos nestas mesmas isenções. Em Junho, os BTS já tinham anunciado uma pausa para seguirem projectos pessoais e revelando um sentimento de “exaustão”, algo que levantou questões sobre o futuro da boy band.

No sábado, a banda reuniu-se na cidade de Busan para um concerto grátis de apoio à candidatura da Coreia do Sul para receber a Exposição Mundial em 2030.