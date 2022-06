BTS anunciam separação temporária para foco em carreiras a solo

O grupo musical sul-coreano BTS anunciou esta terça-feira uma pausa no projecto, justificando a decisão com “exaustão” e com a vontade dos seus membros de investir em carreiras a solo.

Oficialmente é “um hiato”, uma pausa temporária. A boys band sul-coreana BTS, a banda mais comercialmente bem-sucedida da actualidade a nível mundial, anunciou esta terça-feira que irá suspender a actividade para que os seus membros possam “crescer”, recuperar de um estado de “exaustão” e focar-se em projectos musicais a solo.

O anúncio foi feito durante um evento anual do grupo, transmitido no YouTube e nas redes sociais. “Estamos a passar tempos difíceis, andamos à procura da nossa identidade, e tem sido um processo longo e cansativo”, justificou Jimin, um dos músicos.

“Sempre pensei que os BTS eram diferentes de outros grupos, mas o problema da K-pop e de todo o sistema de ídolos é que não te dá tempo para amadurecer. Tens de continuar a produzir música e a fazer qualquer coisa”, comentou RM, outro membro da banda durante uma conversa que durou uma hora.

V, outro músico, explicou que a separação não é definitiva.

Formados em 2010 e com o primeiro single lançado em 2013, os BTS são constituídos por sete sul-coreanos, actualmente com idades entre os 24 e os 29 anos. Foram o primeiro grupo asiático a chegar ao primeiro lugar do top nos Estados Unidos, em 2018.

Com uma enorme legião internacional de fãs, o grupo tem utilizado a sua popularidade para promover causas sociais em grandes palcos como as Nações Unidas ou, recentemente, na Casa Branca, onde os músicos apelaram ao Presidente norte-americano Joe Biden para combater actos de violência e discriminação contra asiáticos e americanos de ascendência asiática.

Contudo, a banda não tem sido imune a polémicas, com declarações dos seus membros sobre a história recente da Coreia do Sul, da China e do Japão a valerem alguns movimentos de boicote, entre outras controvérsias.