Distribuição: três séries portuguesas dão mais um passo rumo ao público estrangeiro

Causa Própria, Operação: Maré Negra e Cuba Libre inauguram ou alargam distribuição internacional com novos acordos em vésperas do mercado MipCom.

Este mês, três séries portuguesas conseguiram aumentar a sua visibilidade internacional e chegar a mais países e novos públicos potenciais. Causa Própria, Operação: Maré Negra e Cuba Libre têm novos contratos de distribuição no estrangeiro.

Causa Própria foi a primeira série 100% portuguesa a estrear-se na HBO Max com distribuição para Portugal (antes, séries em co-produção com outros países como Auga Seca tinham inaugurado o caminho), neste mês que começou com a série de Edgar Medina, Rui Cardoso Martins e João Nuno Pinto a ser uma das primeiras aquisições estrangeiras da Movistar Plus+ Internacional, a divisão de distribuição do maior operador de televisão por subscrição e digital de Espanha.

Tal como Causa Própria, também Operação: Maré Negra foi exibida na RTP1 (sendo uma co-produção com a Galiza e a primeira co-produção original portuguesa a chegar à Amazon Prime Video) e está agora a estender-se a novas paragens. Estreada via Amazon para os seus assinantes em Portugal, Espanha e Brasil, a série está licenciada para mais de 60 territórios, informou a produtora portuguesa Ukbar Filmes, que com a RTP, a Fiction Producciones e apoio do fundo PicPortugal é responsável pela série.

Em comunicado, a Ukbar revela que a série está licenciada pela Entertainment One e que chegará a plataformas tão importantes quanto o Roku Channel nos EUA e México ou os canais AMC na América Latina, bem como a Telus no Canadá. O pacote de vendas da distribuidora americana com sede no Canadá foi anunciado em vésperas da próxima edição do mercado televisivo MipCom e segundo a Ukbar foi vendido para mais de 60 territórios.

Outra série RTP1, desta feita ainda em exibição, vai também ter a hipótese de viajar mundo fora através da distribuidora israelita Keshet International, que segundo a RTP informou na passada sexta-feira adquiriu os direitos internacionais da série Cuba Libre produzida pela HOP! Filmes. Também este anúncio surge antecipando o MipCom e revelando que a série portuguesa sobre a filha do último director da PIDE e sua incursão pela Cuba de Fidel Castro fará parte do catálogo de vendas da Keshet, que distribuiu a emblemática série israelita Prisoners of War (que deu origem à norte-americana Segurança Nacional), entre outras, no importante mercado televisivo.