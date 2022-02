Operação Maré Negra: O “narcosubmarino” da série luso-espanhola emerge esta sexta-feira na Amazon

Primeira co-produção com Portugal para o serviço de streaming chega a Portugal, Espanha e Brasil. Prime Video não prevê produzir uma série original portuguesa, mas quer que “o cliente de Portugal se veja reflectido no serviço e não o veja como um serviço americano”.

Há séries assim, em que a realidade é um spoiler — sobretudo quando o caso é tão recente. Mas a vertigem de atravessar o Atlântico num submarino artesanal carregado com cocaína, Nuno Lopes e o Zé Pequeno de Cidade de Deus pode ser suficiente para viajar com Operação Maré Negra até à Amazon Prime Video e, daqui a duas semanas, aportar na RTP1. Esta é a primeira série luso-espanhola com estreia absoluta na plataforma de streaming e é um caso real de narcotráfico mirabolante. E é mais um passo real da ficção televisiva portuguesa na internacionalização. Este narcothriller parece suscitar a todos os envolvidos a palavra “oportunidade”.