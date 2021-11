O speed dating das séries portuguesas em Lisboa — “Aqui vai acontecer algo”

O diagnóstico está feito e a história é uma espécie de thriller: “A hora é certa. A nossa indústria está no que os americanos chamariam um tipping point”, constata Margarida Gramaxo, da produtora Santa Rita Filmes, num painel da manhã desta sexta-feira no ONSeries Lisboa, o primeiro encontro internacional dedicado às séries portuguesas. “Era muito necessário fazê-lo, porque Portugal está a mudar rapidamente”, garante Géraldine Gonard, organizadora do ONSeries, cuja segunda edição está dependente do resultado das eleições de Janeiro. À medida que as últimas horas do evento são devoradas, episódio a episódio, o argumentista Rui Cardoso Martins escreve uma parte importante da história do ONSeries numa saudação à plateia repleta de produtores, autores, actores ou directores de casting. “Boa sorte a todos. Que vos corram bem estes dias”. É que o ONSeries é sobretudo uma oportunidade de negócio.