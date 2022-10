Bom para o futuro, nem tanto para o presente

Desde 2015 que António Costa percebeu que o seu sucesso eleitoral viria sobretudo de garantir aos eleitores que não correriam o risco – à conta de despesismo semelhante ao dos anteriores governos PS – de passarem por outro período de ajustamentos das contas públicas feitas à pancada, como durante a troika. (A UE também não alinharia numa brincadeira diferente.) Não infletiu dessa política com a crise da covid, quando não descontrolar o défice foi mantido no centro dos objetivos do Governo. E não vai infletir agora que se sentem, e sentirão mais em 2023, as consequências económicas da invasão da Ucrânia.