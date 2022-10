A forma como o IRS é descontado todos os meses vai mudar em 2023

Governo vai alterar novo modelo de retenções na fonte. Em vez de se aplicar uma taxa única sobre todo o rendimento, haverá taxas marginais, como no cálculo final do IRS.

A forma como o IRS é retido todos os meses nos salários e nas pensões vai mudar no próximo ano. O Governo decidiu reformular o formato da retenção para o aproximar do modelo de cálculo final do IRS em que há taxas marginais que se aplicam a cada escalão do rendimento.