Fernando Medina: acordo de subida de salários até 2026 tem “cláusula de salvaguarda”

Ministro das Finanças assume que há uma cláusula de salvaguarda anual no acordo de rendimentos que pode levar a mudanças nos aumentos salariais e sossega Marcelo, garantindo que há “margem” para medidas extraordinárias em 2023. A maior crítica vai para Christine Lagarde.

Fernando Medina mostrou mais de 40 slides na apresentação do Orçamento do Estado para 2023, mas há medidas que ainda não estão fechadas como a windfall tax, a polémica taxa sobre lucros inesperados. Em entrevista ao PÚBLICO/Renascença, avança que esta proposta de orçamento ainda não contempla dinheiro para reforçar o número de profissionais de saúde e não exclui uma descida transversal do IRC daqui a dois anos.