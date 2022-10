Orçamento “insuficiente”, diz oposição; inflação “optimista”, alerta Marcelo

Partidos reagiram à proposta de OE para 2023 com críticas e já ameaçam com voto contra. Socialistas defendem que medidas “não deixam ninguém para trás”.

Ao entregar a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) a Augusto Santos Silva, o ministro das Finanças deu aos partidos da oposição as palavras-chave para estes avaliarem negativamente o documento do Governo e os conceitos de “estabilidade, confiança e compromisso” tiveram leituras contrárias durante a tarde no Parlamento. Já o Presidente da República, que recebe esta quarta-feira os partidos, deixou novamente um alerta sobre a previsão da inflação de 4% com que o Governo trabalhou o OE2023, advertindo ser “mais optimista” do que a sua.