Empresas poderão deduzir prejuízos fiscais sem limite de anos

Acordo de concertação prevê várias medidas fiscais para apoiar as empresas. Texto não especifica se a flexibilização da dedução de prejuízos só abrange as micro, pequenas e médias empresas ou se também chegará às grandes.

O acordo de concertação social que o Governo assina neste domingo com as confederações patronais e com a central sindical UGT (a CGTP não o subscreve) vai flexibilizar o regime de dedução de prejuízos fiscais em sede de IRC.