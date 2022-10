Empresas deixam de descontar 1% para fundos que pagam indemnizações por despedimento

Os 586,5 milhões acumulados no Fundo de Compensação do Trabalho vão financiar habitação jovem e formação. Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho será reforçado, mas deixa de contar com descontos das empresas.

O Governo promete acabar com obrigação de as empresas descontarem 1% do salário dos trabalhadores para o Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e para o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT). Esta foi uma das cedências aos patrões, que há muito reclamam o fim dos descontos para os fundos que pagam uma parte das compensações por despedimento, e que permitiu fechar o acordo de rendimentos e competitividade para os próximos quatro anos.