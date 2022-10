Palcos da semana

Marionetas, a vida e seus mistérios

Podem ser bonecos articulados, máquinas, sombras, robertos, corpos estilhaçados. Ou animais embalsamados, como acontece em Still Life - Nove Tentativas para Preservar a Vida, a peça que o Ljubljana Puppet Theatre traz para abrir o FIMP - Festival Internacional de Marionetas do Porto. Ou podem ser só humanas, simbólica ou literalmente.

Todas estas personagens têm lugar no Mistério da Vida que guia a 33.ª edição. A marioneta é encarada como um “objecto inanimado passível de ser animado e de se tornar vivo”, nota o director artístico, Igor Gandra, num desafio à “derradeira e inexorável condição binária” entre vida e morte.

Num cartaz recheado de “propostas muito diferentes, muito pertinentes, carregadas de poesia e inquietação”, entram artistas de oito países, num total de 14 espectáculos. Metade são estreias nacionais, com destaque para Corpus, de Xavier Bobés, e T, de Jordi Galí.

PORTO e MATOSINHOS Vários locais

De 7 a 16 de Outubro

Grátis a 10€

Programa detalhado aqui

Experiências à margem

Will Guthrie nas oficinas da CP, Amirtha Kidambi em estreia nacional n’Os Penicheiros, David Toop na Biblioteca Municipal, Ece Canli na Sala 6, Pisitakun no Gasoline. E ainda Cavernancia & Maria da Rocha, Bar Italia, Eve Risser, Sereias, Phew, Ecko Bazz, Prince Religion...

São alguns exemplos do muito que se vai ouvir no Barreiro por conta do 18.º Out.Fest, o festival de música exploratória. Com 30 concertos, este é o cartaz mais extenso da sua história de partilha de sons à margem do convencional.

BARREIRO Vários locais

De 5 a 8 de Outubro

Bilhetes de 8€ a 15€; passes a 30€ (alguns eventos com entrada gratuita)

Programa detalhado aqui

Cindy Sherman em Metamorfoses

Serralves prepara-se para inaugurar uma exposição que é também um acontecimento. Primeiro, pela dimensão de Cindy Sherman, a influente norte-americana que deu à arte contemporânea os seus retratos desafiadores de padrões e estereótipos, enquanto manipulava referências e a própria aparência.

Depois, pelo alcance temporal: Metamorfoses vai do início da sua carreira à produção mais recente, passando por séries como Sex Pixtures, Head Shots, Clowns ou Society. Tem ainda a singularidade de incluir uma peça especialmente criada para a ocasião: um mural fotográfico.

Mais: as salas do museu sofrem “uma radical transformação, criando um cenário teatral para acolher o storyboard que as fotografias da artista compõem”, no sentido de observar o seu trabalho de forma narrativa (em vez de cronológica), como “uma dramaturgia para uma peça em que a artista é simultaneamente sujeito e objecto”.

A curadoria é do director do museu, Philippe Vergne, e a exposição foi montada em parceria com Sherman e com a Broad Art Foundation (Los Angeles).

PORTO Museu de Serralves

De 4 de Outubro a 16 de Abril

Bilhetes a 12€ (museu) ou 20€ (acesso geral à fundação)

A palavra ao poder

Óbidos volta a transbordar de livros e autores, desta vez com dois prémios Nobel na lista de convidados, novas vertentes para a leitura e o Poder como elo temático.

É o Folio a provocar a já habitual enchente literária no burgo medieval, com uma profusão de actividades em que se destacam 14 mesas-redondas onde estarão, entre muitos outros, o nigeriano Wole Soyinka à conversa sobre a Infância e a polaca Olga Tokarczuk a falar de Limites.

Esta edição do festival abre dois novos capítulos: aos já existentes Autores, Educa, Ilustra, Folia, Mais, BD e Boémia, junta o Inclusivo, em nome da acessibilidade cultural, e o Tech, para explorar a ligação entre literatura e tecnologia.

ÓBIDOS Centro histórico

De 6 a 16 de Outubro

Grátis (excepto jantar literário, a 45€, e oficinas Folio Ilustra, a 7€)

Programa detalhado aqui

Luz, câmara, festa

O DocLisboa reentra nas salas pronto a fazer a festa do seu 20.º aniversário. Para começar, serve Telegrama, uma “experiência sonora” inédita, concebida por Lula Pena, que serve de preâmbulo à estreia nacional, na sessão de abertura, do Terminal Norte que a argentina Lucrecia Martel realizou durante a pandemia. Para o encerramento, o festival de cinema documental guarda “uma ode à história do cinema português” pela lente de Acácio de Almeida: Objectos de Luz.

São dois entre os 281 filmes – 47 deles em estreia mundial – projectados nesta edição. No programa vem ainda a dedicatória a Jean-Luc Godard, cineasta que é lembrado, por exemplo, num filme de Cyril Leuthy integrado na secção Heart Beat.