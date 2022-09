Morreu o cineasta Jean-Luc Goddard

O realizador franco-suíço Jean-Luc Godard, pai da Nova Vaga francesa, morreu esta terça-feira aos 91 anos, noticiou o diário Libération, citando fontes próximas do cineasta.

Godard está entre os mais respeitados cineastas da actualidade, aclamado por filmes como Acossado (1960), O Desprezo (1963) e Alphaville (1965), paradigma dos realizadores que transgrediram as fronteiras do cinema e deixaram raízes profundas, influenciando o trabalho de gerações de criadores.

Cineasta radical, Godard começou por fazer carreira com pequenos filmes na década de 1950 e, na seguinte, atirou-se a obras cada vez mais politizadas, sem nunca se deixar cristalizar. Nos obituários que hoje a imprensa lhe dedica é sublinhada a sua capacidade para se reinventar e são identificadas quatro grandes fases na sua produção, reflexo da forma como soube adaptar-se, sem concessões algumas, ao evoluir dos tempos e até da tecnologia aplicada ao cinema. Entre os seus últimos filmes merecem destaque Filme Socialismo e O Livro de Imagem, o derradeiro.

Nascido em Paris em 1930, Jean-Luc Godard passou parte da infância e juventude em Genebra, na Suíça, regressando a França em 1949. Foi na Paris do pós-guerra, cidade em reconstrução que recuperava as suas dinâmicas culturais com grande fulgor, que o jovem Godard começou a entrar no mundo do cinema, tendo por companheiros realizadores como François Truffaut, Claude Chabrol e Jacques Rivette, e por guia o influente crítico André Bazin, o homem por trás da “bíblia” Cahiers du Cinema, revista na qual começou a assinar textos em que, recorda hoje o diário britânico The Guardian, defendia com entusiasmo o cinema da velha Hollywood, o de nomes como Howard Hawks e Otto Preminger.