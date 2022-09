China apela a cessar-fogo após Moscovo anunciar mobilização parcial

A China apelou, esta quarta-feira, ao diálogo e ao apoio de"qualquer esforço” que permita um cessar-fogo na Ucrânia, depois de o Presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado uma mobilização parcial. “Todos os esforços que levem a uma solução pacífica desta crise devem ser apoiados”, afirmou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Wenbin, durante uma conferência de imprensa.

O porta-voz assegurou que a posição da China sobre o conflito “sempre foi clara e não mudou”. Esta passa por “respeitar a integridade territorial de todos os países”, incluindo a Ucrânia e, ao mesmo tempo, atentar para as “legítimas preocupações de segurança” da Rússia.

Pequim declarou repetidamente a sua oposição às sanções contra Moscovo por “não terem base no Direito internacional” e “não resolverem os problemas”.

Putin e o homólogo chinês, Xi Jinping, encontraram-se na quinta-feira passada, na cidade uzbeque de Samarcanda, na véspera da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), liderada pela China e pela Rússia. No início da reunião, Putin apreciou o facto de Pequim sempre ter mantido “uma posição equilibrada” sobre a Ucrânia, embora tenha admitido “perguntas e preocupações” por parte do líder chinês.

Xi assegurou que está disposto a trabalhar com a Rússia para “prestar apoio mútuo” em assuntos relativos aos seus respectivos “interesses fundamentais”.

Também o conselheiro do Presidente ucraniano Mijailo Podolyak reagiu e afirmou que a mobilização de reservistas anunciada esta quarta-feira pela Rússia contraria todos os planos iniciais de Moscovo, que esperava que a agressão demorasse apenas três dias até a Ucrânia sucumbir.

“Estamos no dia 210 da ‘guerra de três dias’. Os russos, que exigiam a destruição da Ucrânia, acabaram por ser mobilizados, por verem fronteiras encerradas, por enfrentarem um bloqueio das suas contas bancárias e por serem presos por deserção”, escreveu Podolyak numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

210th day of the "three-day war". Russians who demanded the destruction of ???? ended up getting:



1. Mobilization.

2. Closed borders, blocking of bank accounts.

3. Prison for desertion.



Everything is still according to the plan, right? Life has a great sense of humor.