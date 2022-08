China vai enviar tropas para a Rússia para exercícios militares conjuntos

O Ministério da Defesa da República Popular da China anunciou, nesta quarta-feira, o envio de tropas chinesas para a Rússia, para participarem em exercícios militares conjuntos com os russos e com soldados de outros países, incluindo da Índia, Bielorrússia, Mongólia e Tajiquistão, entre outros.

A participação chinesa nos exercícios “não está relacionada com a actual situação internacional e regional” – leia-se, a guerra na Ucrânia –, garantiu o Governo de Pequim num comunicado.

Apesar de estar focada na difícil e dispendiosa guerra no território ucraniano, Moscovo já tinha anunciado, em Julho, que iria realizar os tradicionais exercícios Vostok (Leste), entre 30 de Agosto e 5 de Setembro.

Também tinha dito que os exercícios iriam contar com forças estrangeiras, mas não revelou quais.

O Ministério da Defesa chinês explicou que a sua participação nos exercícios faz parte dos compromissos anuais assumidos pelos dois países no âmbito de um acordo de cooperação.

“O objectivo [dos exercícios] é aprofundar a cooperação prática e amigável com os exércitos dos países participantes; aprimorar o nível de colaboração estratégica entre as partes; e fortalecer a capacidade de resposta a várias ameaças securitárias”, informou.

China e Rússia estreitaram os laços com as lideranças de Xi Jinping e de Vladimir Putin. O Presidente chinês recusa mesmo condenar o seu homólogo pela invasão da Ucrânia e, poucos dias antes do início do conflito, celebrou com o seu homólogo a “parceria sem limites” entre os dois países.

Narendra Modi, primeiro-ministro indiano, também tem mantido uma posição de neutralidade durante a guerra — cerca de metade do armamento da Índia é importado da Federação Russa.

Em Agosto do ano passado, China e Rússia realizaram exercícios militares conjuntos na região central do Norte da China, com mais de dez mil soldados. Em Outubro, as duas armadas fizeram manobras conjuntas no mar do Japão e, pela primeira vez, no Pacífico Ocidental.