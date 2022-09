IVDP premeia viticultura sustentável da Quinta dos Murças

No Dia Internacional do Vinho do Porto foram também distinguidos o enólogo da Menin Wine Company, o enoturismo da Quinta do Portal e a Comunidade Intermunicipal do Douro

No Dia Internacional do Vinho do Porto, assinalado a 10 de Setembro, data de criada a região do Douro Vinhateiro em 1756, a celebração dos 266 anos da efeméride ficou também marcada pela atribuição dos prémios Douro+Sustentável, uma iniciativa do IVDP - Instituto dos Vinhos do Douro e Porto destinada a distinguir os projectos que se têm destacado na região pelo desenvolvimento de boas práticas ambientais, sociais e económicas.

Na vertente da viticultura, o prémio coube à Quinta dos Murças, destacando o seu plano de Plano de Gestão de Biodiversidade e Ecossistemas, que desenvolve desde 2017 com o envolvimento de parceiros dos meios académicos e científicos. Numa cerimónia com envolvimento protocolar, que contou com a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o IVDP distinguiu também o projecto de enoturismo da Quinta do Portal e o jovem enólogo da Menin Wine Company, João Rosa Alves.

O objectivo, disse o presidente do IVDP, Gilberto Igrejas, “é valorizar projectos que contribuem para o desenvolvimento economicamente viável, com boas práticas ambientais e promovendo a elaboração de projectos consistentes que valorizem a protecção da região e do seu património”.

No caso dos Murças, o prémio destaca a aposta consistente numa agricultura sustentável na propriedade que, já em 1947, foi pioneira ao plantar a primeira vinha ao alto da região. Hoje com 50 hectares de vinha e uma envolvente florestal com mais de 100 hectares, a propriedade do Esporão está desde o ano passado com certificação biológica.

O projecto de gestão de biodiversidade passa pela avaliação permanente dos vários indicadores de biodiversidade e do estado ecológico das vinhas aliado ao impacto das boas práticas de gestão agro-ecológica na biodiversidade de fauna e flora.

No enoturismo, o IVDP destaca a forma entusiástica como a Quinta do Portal lançou e abraçou “um projecto único que reúne num só local a dupla essência do Douro: a vinha e o vinho”. Um projecto multifacetado e que foi igualmente pioneiro na região – “Fomos a primeira quinta de vinho do Porto de portas abertas ao turismo”, disse o proprietário, Eugénio Branco – que se distingue também pelo monumental armazém de envelhecimento de vinhos desenhado pelo arquitecto Siza Vieira, vencedor do Prémio de Arquitectura do Douro.

Na enologia, a distinção foi para João Rosa Alves, “um dos mais promissores enólogos da nova geração”. Um prémio que o enólogo da Menin Wine Company vê também como “um reconhecimento para o trabalho de toda a nova geração de enólogos do Douro”. O IVDP refere ainda o programa de apoio dirigido às instituições e projectos de comprovado valor em prol do desenvolvimento social, económico e cultural da região, lançado recentemente pela Menin.

Foi ainda atribuído o prémio Revelação, entregue pelo IVDP à Comunidade Intermunicipal do Douro. Um reconhecimento “pela forma como promoveu a região internacionalmente, tendo sido escolhida para Cidade Europeia do Vinho em 2023”. Uma candidatura conjunta de 19 municípios que o IVDP reconhece ter tido como grande virtude “a visão de unir terras distintas num só território, sob o lema All Around Wine, All Around Douro”.