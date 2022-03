Maria do Céu Antunes fica na Agricultura e ganha as Pescas

Maria do Céu Antunes, 51 anos, ministra da Agricultura desde Outubro de 2019, foi a escolha de António Costa para o agora reforçado Ministério da Agricultura e Alimentação do XXIII Governo de Portugal.

A antiga presidente da Câmara Municipal de Abrantes, licenciada em bioquímica, irá contar com duas secretarias de Estado, uma para a Agricultura e outra para as Pescas – actividade que fica separada do restante sector do Mar (que passa a ser integrado no Ministério da Economia).

Se, nos últimos dois anos a ministra teve que lidar com os efeitos da pandemia no sector, os próximos tempos que se avizinham não serão mais fáceis. Os empresários agrícolas clamam por apoios para lidar com a seca em Portugal e com a subida dos preços da energia e fertilizantes nos custos de produção.

Até agora, ainda só com a Agricultura, as associações do sector reconhecem o diálogo a Maria do Céu Antunes, mas criticam a falta de peso político da pasta no Governo e o atraso na execução das verbas do Programa de Desenvolvimento Rural (o programa nacional que gere os dinheiros da PAC). Uma situação a que se irá agora somar a bastante mais modesta verba para financiar as pescas e aquacultura.

A nível europeu, a ministra continuará o trabalho de defesa do plano de intenções de Portugal para a PAC para o período de 2023 a 2017, que já entregou à Comissão Europeia, num quadro em que a política agrícola comum poderá de ser revista à luz da guerra da Ucrânia e da ausência de exportações de trigo, milho, sementes e óleo de girassol, além de fertilizantes, de um ou de ambos os países, conforme o caso. Mas, passa a ter, também, a sempre difícil negociação de quotas de pesca para enfrentar em Bruxelas.