Em pleno Douro, aqui está a renovada Casa das Pipas, na Quinta do Portal

Em Celeirós do Douro, concelho de Sabrosa, no coração do Douro Património Mundial da Humanidade, surge uma renovada Casa das Pipas, unidade de enoturismo intimamente ligada à Quinta do Portal, com uma longa tradição na região.

Os seus doze quartos, de “matriz clássica e senhorial”, apresentam-se agora decorados “com cores mais quentes, materiais naturais e texturas inspiradas na envolvente ao edificado, onde predominam hectares e hectares de vinhedos”, resumem em comunicado as responsáveis da Lencastre Interior Design, empresa responsável pelo trabalho.

O mobiliário foi reutilizado, mantendo toda a traça decorativa, mas conferindo-lhe “alguma contemporaneidade, indo ao encontro dos padrões de novos públicos” que começam a explorar o enoturismo.

Numa altura em que a actividade turística dá sinais de retoma e em que a aposta no enoturismo e turismo gastronómico ganha cada vez mais adeptos, a Quinta do Portal mostra-se “confiante de que o Douro, e a Casa das Pipas em particular, têm todas as condições para cativar o perfil de viajantes saídos deste período de pandemia, que vão optar por locais recatados, cheios de história, e que permitam experiências inesquecíveis”, sustentam os responsáveis da administração da empresa.

No restaurante, que também sofrerá em breve uma intervenção, o chef Milton Ferreira reinterpreta os sabores do Douro segundo as tendências mais modernas da cozinha sofisticada, proporcionando uma explosão de sabores à mesa, muitos deles com o ADN da Quinta do Portal, por via do uso de vários ingredientes arrancados da horta biológica nascida há uns anos num espaço contíguo à Casa das Pipas.

Ex-líbris arquitectónico do Douro, o armazém de envelhecimento de vinhos da Quinta do Portal, tem assinatura do arquitecto Siza Vieira e convida a uma visita. Ali, escreve o comunicado, “numa autêntica catedral do vinho, repousam os vinhos do Porto, outros licorosos e vinhos de mesa da empresa à temperatura ideal”.