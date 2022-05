Receitas do turismo em Março já superaram as do mesmo mês de 2019

O país está “bem encaminhado” para cumprir – ou até melhorar – o objectivo de alcançar este ano 85% da receita turística conseguida em 2019. A previsão de Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, tem nos números de Março um auxiliar de optimismo: neste mês, revelou ao PÚBLICO, as receitas turísticas ficaram já 5% acima das obtidas em Março de 2019, com 1176 milhões de euros.