Glamour da televisão de regresso à passadeira vermelha dos Emmys

Para trás das costas estão as cerimónias de entrega de prémios virtuais ou os eventos presenciais reduzidos onde as máscaras continuavam a cobrir os rostos das celebridades. Os prémios da Academia de Artes e Ciências Televisivas estão de regresso para premiar o que de melhor se fez na televisão, de forma “quase normal”. Mas antes da entrega dos galardões, é na passadeira vermelha que se celebram os Emmys.

É já a 74.ª edição da entrega das estatuetas que distinguem a televisão norte-americana. Entre os principais nomeados da noite estão Squid Game, Succession, Ted Lasso, Barry ou The White Lotus. No desfile de celebridades à porta do Microsoft Theatre, em Los Angeles, onde decorre a cerimónia, as presenças mais esperadas são nomeados para melhor actor e actriz das categorias em destaque.

A jovem Zendaya ─ na corrida para Melhor Actriz em Série Dramática por Euphoria ─ não costuma desiludir na passadeira vermelha e surpreende pelos coordenados arrojados. Esperava-se que a actriz de 26 anos vestisse uma criação da casa italiana Valentino, uma vez que é uma das suas embaixadoras. A aposta viria a confirmar-se num elegante vestido de baile preto, em nada aborrecido.

Já Reese Witherspoon, na corrida por The Morning Show, tipicamente vai pouco além da zona de conforto no que toca ao que vestir. Entre as estrelas mais esperadas da noite está, ainda, Selena Gomez, uma das actrizes de Homicídios ao Domicílio.

Resta saber se o protagonista de Better Call Saul, Bob Odenkirk, irá encarnar o extravagante estilo da personagem do sucesso da Netflix. A co-protagonista, Rhea Seehorn, está nomeada para Melhor Actriz Secundária em Série Dramática.

Cerimónias como os Emmys vão muito além de premiar as diferentes artes e são, também, uma oportunidade de as casas de moda mostrarem o que de melhor sabem fazer, ora com criações exclusivas, ora fazendo desfilar as mais recentes colecções de alta-costura. É que uma passadeira vermelha alcança todo o mundo, não só através da televisão, como, especialmente, pelas redes sociais.

A promessa era “animar” e a escolha para anfitrião do actor Kenan Thompson, tornado conhecido pelo programa de variedades Saturday Night Live, não foi feita ao acaso. “Queremos surpreender as audiências. Elas não vêem um espectáculo como este, em que está tudo de volta ao normal, na medida do possível, há mais de dois anos”, disse a produtora Jen Neal ao Hollywood Reporter.

Na galeria de imagens, acompanhe o desfile na passadeira vermelha dos Emmys 2022.