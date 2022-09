The White Lotus, Ted Lasso, Succession: uma viagem no tempo da TV com os vencedores dos Emmys

Melhor Série Dramática: outra vez Succession. Melhor Série de Comédia: outra vez Ted Lasso. Melhor Série Limitada: The White Lotus, série que afinal é de antologia e volta com novo elenco em breve. Os 74.ºs Emmys foram um lembrete da televisão já vista e podiam ter sido um sublinhado da televisão que se devia ter visto (mas ainda se pode ver, vá, porque esta é a era do streaming) no último ano. A HBO voltou ao trono e conquistou, entre o seu canal e o seu serviço de streaming, 38 Emmys, contra os 26 da Netflix, a grande vencedora de 2021.